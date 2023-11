La malédiction frappe le PSG après le Real Madrid et Barcelone

Thibault Morlain

Le PSG ne devait pas avoir le sourire après la victoire de la France (14-0) face Gibraltar. La raison ? La blessure de Warren Zaïre-Emery. Pour sa grande première chez les Bleus, le milieu de terrain a durement été touché à la cheville. Un pépin qui devrait l'éloigner des terrains plusieurs semaines. Au même titre que d'autres stars du football...

La première de Warren Zaïre-Emery en équipe de France aura un goût amer. Si le joueur du PSG est devenu le plus jeune international, mais également le plus jeune buteur de l'histoire des Bleus, ça n'a pas duré très longtemps puisque sur l'action de son but, WZE s'est blessé à la cheville. Fort heureusement, il n'y a pas de fracture pour Zaïre-Emery, mais son absence devrait durer toutefois plusieurs semaines.

Le virus FIFA frappe le PSG

A chaque trêve internationale, il est question de ce virus FIFA, c'est-à-dire les joueurs qui se blessent avec leurs sélections respectives. A chaque fois, les noms s'accumulent et en ce mois de novembre, le PSG est donc concerné. En effet, le club de la capitale va perdre Warren Zaïre-Emery pour plusieurs semaines. Un coup dur pour Paris alors que de grosses échéances arrivent...

C'est une hécatombe chez les stars

Et Warren Zaïre-Emery n'est clairement pas le seul joueur à s'être blessé durant cette trêve internationale. Le Real Madrid a ainsi enregistré les blessures d'Eduardo Camavinga et Vinicius Jr. Le FC Barcelone a vu Marc-André ter Stegen et surtout Gavi, sérieusement touché au genou, rejoindre l'infirmerie. La liste est longue et on peut également citer Erling Braut Haaland, touché physiquement avec la Norvège.