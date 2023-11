Catastrophe pour Zaïre-Emery, son père se lâche

Jean de Teyssière

C'était un soir de première pour Warren Zaïre-Emery et il n'a finalement pas tant profité que cela. Plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France à porter le maillot bleu depuis 1945, il est aussi devenu le plus jeune de l'histoire à marquer en match officiel depuis cette même date. Mais sa sortie sur blessure a gâché ce qui devait être une fête et Franck Emery, le père de Warren, était mitigé après la première de son fils.

Warren Zaïre-Emery a marqué l'histoire de l'équipe de France mais n'a pas pu le savourer. Victime d'un terrible tacle d'Ethan Santos lors de son but, le troisième de la soirée à ce moment-là, la cheville du jeune Parisien s'est bien tordue, l'empêchant même de fêter son but...

Fin de rassemblement pour Warren Zaïre-Emery

Le verdict est donc tombé ce dimanche matin : Warren Zaïre-Emery a été victime d'une entorse et son année serait terminée. Le jeune milieu de terrain de 17 ans a quitté le rassemblement des Bleus et va rentrer à Paris pour s'y faire soigner. Un coup dur pour lui et le PSG.

PSG, Équipe de France… Coup dur, c’est terminé pour Zaïre-Emery ! https://t.co/PJdiAbJ3js pic.twitter.com/Amb4AyrDzX — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

«Content du but et déçu de la blessure»