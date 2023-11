PSG : Thierry Henry avait une certitude avec Zaïre-Emery !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Buteur pour sa première sélection en équipe de France samedi soir face à Gibraltar, Warren Zaïre-Emery a donc marqué les esprits. Et Thierry Henry, qui connait bien le jeune crack du PSG pour l'avoir dirigé chez les Espoirs, avait pressenti ce premier but en bleu et s'explique.

Malgré sa sortie sur blessure samedi soir, Warren Zaïre-Emery a marqué les esprits en un quart d'heure contre Gibraltar (14-0 score final). Le jeune milieu de terrain du PSG, âgé de 17 ans, a marqué pour sa première cape en équipe de France et confirme ainsi son remarquable début de saison dans les rangs du club de la capitale.

PSG : Un grand nom de France 98 s'enflamme pour Zaïre-Emery ! https://t.co/X8OKZZUti0 pic.twitter.com/TQsJ1CLvPp — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

Zaïre-Emery, l'ascension fulgurante

Titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique cette saison au PSG, Zaïre-Emery avait donc évolué chez les Espoirs ces derniers mois avant de franchir le cap avec les A pour ce rassemblement. Et Thierry Henry, qui en avait d'ailleurs fait son capitaine avec les Bleuets, avant un pressentiment pour cette première sélection du jeune crack face à Gibraltar samedi.

« Je savais qu'il allait marquer »