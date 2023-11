PSG : Un grand nom de France 98 s'enflamme pour Zaïre-Emery !

Axel Cornic

A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery ne cesse de surprendre et après avoir conquis le Paris Saint-Germain il a franchi un nouveau palier avec une première sélection en équipe de France. Sa prestation a été écourtée par une blessure, mais le milieu impressionne déjà les observateurs, comme l’ancien international tricolore Bixente Lizarazu.

Les superlatifs commencent à manquer pour décrire l’ascension fulgurante de Warren Zaïre-Emery. Devenu un fidèle de Luis Enrique, puisqu’il est le troisième joueur le plus utilisé au PSG depuis le début de la saison devant Gianluigi Donnarumma et Milan Skriniar, il a également fini par séduire Didier Deschamps.

« Curieusement, à 17 ans, il a une grande maturité »

Lancé face à Gibraltar (14-0), il est devenu le plus jeune joueur à porter le maillot tricolore depuis l’après-guerre et a même ouvert son compteur avec un but… avant de malheureusement se blesser. Mais Bixente Lizarazu est déjà conquis. « En général en équipe de France, il faut un temps d’adaptation. C’est le niveau international, le poids du maillot, ce sont les nouveaux partenaires » a expliqué le Champion du monde 1998, à Téléfoot . « Mais il y a des joueurs qui sont des petits phénomènes. On en a eu un avec Kylian Mbappé qui avait démarré très très tôt. Didier Deschamps n’a pas peur de faire rentrer un jeune quand il estime qu’il est à maturité. Curieusement, à 17 ans, il a une grande maturité ».

« Je pense que s’il est là, ce n’est pas le hasard »