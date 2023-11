PSG : Mbappé se lâche et fait une promesse

Benjamin Labrousse

Alors que l’équipe de France s’est largement imposé ce samedi soir face à Gibraltar (14-0), les Bleus ont pu compter sur un Kylian Mbappé de gala. Auteur d’un triplé, le phénomène du PSG a également atteint la barre des 300 buts inscrits en carrière. Mais pour le principal intéressé, hors de question de se relâcher.

Capitaine de l’équipe de France depuis mars dernier, Kylian Mbappé a encore plus confirmé son statut ce samedi soir. Face à une modeste équipe de Gibraltar, l’attaquant du PSG a inscrit un triplé, lui permettant d'entrer un peu plus dans la légende des Bleus.

Un Mbappé record

Kylian Mbappé a désormais inscrit 46 buts avec l’équipe de France. Il ne se trouve plus qu’à cinq petites réalisations de Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus, et il est à dix unités d’Olivier Giroud, auteur d’un doublé ce samedi soir. Au-delà de ce record plus que jamais à sa portée, la star du PSG a également inscrit son 300ème but en carrière face à Gibraltar. Une performance éblouissante, réalisée avant ses 25 ans pour Kylian Mbappé. D’ailleurs, le joueur de 24 ans a atteint ces chiffres avant certaines légendes telles que Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi, qui auront attendu respectivement leurs 25 et 27 ans pour inscrire au moins 300 buts…

« Pour moi, ce n’est qu’une étape »