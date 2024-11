PSG : Barcola lui fait un cadeau, Dembélé jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A quelques jours d’une rencontre décisive en Ligue des champions face à l’Atlético, le PSG a fait le plein de confiance en venant à bout du RC Lens (1-0). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Ousmane Dembélé, dont l’efficacité est parfois critiquée. Mais grâce à une jolie offrande de Bradley Barcola, il est parvenu à retrouver une certaine confiance.

Souvent pointé du doigt en raison de ses difficultés devant les buts, Ousmane Dembélé a profité d’un excellent travail de Bradley Barcola pour, de nouveau, secouer les cages. Face au RC Lens ce samedi soir, l’ailier du PSG a inscrit le cinquième but de sa saison et fait le plein de confiance avant d’aller défier l’Atlético en Ligue des champions, où il sera très attendu.

Dembélé remercie Barcola

En zone mixte, Dembélé a accepté de revenir sur sa prestation du soir et sur le joli cadeau offert par Barcola. « Oui, c'est ça, ça fait du bien pour la confiance. Bradley (Barcola) m'a bien trouvé au second poteau et je n'ai plus qu'à la pousser au fond, je suis content » a confié l’ailier tricolore.

« C'était un bon match »

Comme annoncé précédemment, cette victoire tombe bien puisqu’elle intervient à quelques jours d’un match décisif en C1. « On a manqué d'efficacité mais c'était un bon match dans l'ensemble et Lens est une très bonne équipe aussi, qui nous a aussi mis en difficulté. C'est une victoire importante. On avait très bien commencé le match, on aurait pu marquer deux ou trois buts de plus mais on n'a pas été efficaces. C'était un bon match face à une équipe difficile qu'est Lens, on la connaît. Ils pressent beaucoup et mettent beaucoup d'intensité. Je pense qu'on a fait le boulot aujourd'hui juste avant le match de Champions League » a déclaré Dembélé dans des propos rapportés par Culture PSG.