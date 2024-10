PSG - Barcola : Clash en direct avec Riolo !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En l’absence d’Ousmane Dembélé, on attendait beaucoup de Bradley Barcola avec le PSG face à Arsenal en Ligue des Champions. Après un doublé contre Rennes, l'attaquant parisien a toutefois été discret durant la rencontre. Il n'en fallait pas plus à Daniel Riolo pour critiquer à nouveau Barcola. De quoi donner lieu à un accrochage avec Jérôme Rothen en direct.

Depuis l'année dernière, Daniel Riolo a Bradley Barcola dans son collimateur. Le journaliste RMC ne lâche pas l’attaquant du PSG et ça a encore été le cas après la rencontre face à Arsenal. « T’as Bambi et Panpan sur les côtés. Ton attaque est menée par Bambi et Panpan. On avait Bambi, qui a grandi un peu maintenant, c’est un Bambi quasiment adulte », a d’abord lâché Riolo lors de L’After Foot à propos de Barcola, qui le surnomme de Bambi.

Riolo et Rothen se chauffent sur Barcola

Par la suite, le cas de Bradley Barcola a donné lieu à un clash entre Daniel Riolo et Jérôme Rothen. « Bambi, quoi que tu dises, il est titulaire quasiment en équipe de France et il marque but sur but », a commencé par dire l’ex-joueur du PSG pour défendre l’attaquant de Luis Enrique. « Il met but sur but ? Où ça ? Contre qui il les a mis les buts ? », a répondu Daniel Riolo. « Il a mis 6 buts depuis le début du championnat. Ah maintenant c’est contre qui. Maintenant, on va regarder contre qui il va jouer. Et puis quand il va marquer des buts contre Marseille, contre des grosses équipes en Ligue 1, tu vas dire « Oui mais c’est la Ligue 1 ». L’année dernière, il a bien marqué en Ligue des Champions », a alors lâché Jérôme Rothen.

« Il n’osait rien faire »

Les deux hommes n’ont pas arrêté là concernant là. Ainsi, quand Jérôme Rothen lui a demandé de reconnaitre qu’il s’était trompé à propos de Bradley Barcola, Daniel Riolo a alors répondu : « Jamais de la vie. Je te dis que ce joueur là, lui et encore plus Doué qui a encore plus de talent que l’autre si tu veux savoir, il faut qu’il apprenne. Barcola, il n’a même pas un an de compétition. Tu vois bien que ce soir, il n’ose même pas dribbler. Il a eu plein de ballons et il n’osait rien faire ».