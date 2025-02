PSG : Al-Khelaïfi piégé par «une taupe»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un document qui pourrait déranger la LFP. Durant son JT de 20h, France 2 a diffusé une partie de la réunion qui s'était tenue le 14 juillet dernier et qui avait pour but de trouver une solution à la crise des Droits TV. Cet extrait a énormément choqué en raison de l'attitude menaçant de Nasser Al-Khelaïfi. Mais qui est à l'origine de cette fuite ? Daniel Riolo a sa petite idée.

Le 14 juillet dernier, une quarantaine de personnes se réunissait pour tenter de trouver un diffuseur à la Ligue 1. Mais comme l’ont relaté plusieurs médias, l’ambiance était pesante durant cette réunion. Le ton est vite monté et le document diffusé sur France 2 a confirmé les tensions entre Nasser Al-Khelaïfi et certains de ses opposants comme John Textor (OL) ou Joseph Oughourlian (RC Lens). L’attitude agressive, menaçante du président du PSG a profondément choqué Daniel Riolo.

Riolo n'épargne pas Al-Khelaïfi

« C’est la confirmation de tout ce qu’on dit depuis des mois, sur qui est le malin au PSG, sur celui qui a pourri la vie de Mbappé pendant un an. Je suis assez ému ce soir car j’en prends plein la gueule. Des gens sont venus me voir pour me dire de me calmer par rapport à Nasser. Je suis très heureux que L’Equipe ait publié ce qu’ils ont publié, de Complément d’Enquête aussi » a confié le journaliste sur RMC.

Les présidents de Ligue 1 fous de rage

Mais comment la chaîne France 2 est-elle parvenue à mettre la main sur cet enregistrement ? Selon Daniel Riolo, une taupe est impliquée. « Le fait que ces éléments sortent, ça veut dire qu’il y a une taupe. Il y a eu des présidents qui sont fous de rage, ils se sentent trahis, il ne croient plus en personne. C’est forcément quelqu’un qui était présent qui a balancé le document » a lâché Riolo. La chasse est lancée.