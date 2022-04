Foot - PSG

PSG : Mauricio Pochettino envoie un message fort à Neymar !

Publié le 18 avril 2022 à 11h15 par D.M.

Buteur face à l'OM ce dimanche, Neymar a reçu les louanges de son entraîneur. Mauricio Pochettino estime que le joueur monte en puissance depuis quelques matches.

Neymar n'a pas vécu un début de saison facile. Blessé à la malléole durant le mois de novembre, le joueur brésilien a été éloigné des terrains durant plusieurs semaines avant de faire son retour juste avant les huitièmes de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Lors de ce choc, l'ancien du FC Barcelone a déçu et a été sifflé par le public du Parc des Princes lors de la rencontre face aux Girondins de Bordeaux. Mais depuis quelques semaines, Neymar semble, peu à peu, retrouver son niveau. Auteur d'un doublé face à Lorient et d'un triplé face à Clermont, l'ailier a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets face à l'OM.

« Il est de mieux en mieux, il a beaucoup progressé »