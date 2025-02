PSG - 20M€ : Nouvelle galère annoncée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté par le PSG en janvier 2024 en provenance des Corinthians contre 20M€, Gabriel Moscardo a été prêté au Stade de Reims cette saison dans l’optique de pouvoir jouer et continuer à se développer. Mais le milieu de terrain âgé de 19 ans enchaîne les pépins physiques et a rechuté, comme l’a annoncé Samba Diawara.

Vainqueur de la Copa América U20 avec le Brésil, Gabriel Moscardo espérait enchaîner avec le Stade de Reims, où il a été prêté par le PSG l’été dernier. Mardi, le milieu de terrain âgé de 19 ans a disputé ses premières minutes depuis son retour, face à Angers en quarts de finale de la Coupe de France (1-1, 3-5 aux t.a.b.). Toutefois, déjà touché par plusieurs pépins physiques cette saison, l’international espoir brésilien a rechuté.

Nouvelle blessure pour Moscardo

« Par rapport au match de mardi, on a perdu deux joueurs qui sont Gabi Moscado et Nhoa Sangui. Ils ont passé des examens et il y a des lésions musculaires pour les deux. À la cuisse ? Ils n’ont pas la même chose, je ne sais pas exactement à quel endroit (ils se sont blessés), mais ils ne seront pas utilisables ce week-end », a déclaré Samba Diawara ce jeudi en conférence de presse, dans des propos relayés par Foot Mercato.

« On ne s’imagine pas les avoir dans les 10 prochains jours »

Gabriel Moscardo ne sera donc pas disponible pour le déplacement du Stade de Reims vendredi sur la pelouse de l’AS Monaco et Samba Diawara a laissé entendre que cela pourrait également être le cas pour le match suivant, face à Auxerre : « Difficile à dire. Ils ont passé leurs examens hier. À partir du moment où il y a une lésion, quel que soit le grade, il faut voir l’évolution presque au jour le jour, mais pour l’instant, on ne s’imagine pas les avoir dans les 10 prochains jours, même si je ne suis pas médecin. »