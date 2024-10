Panique au PSG, «il y a un truc qui ne va pas»

Axel Cornic

Opposé à Arsenal pour son deuxième match de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a totalement sombré (2-0). Les critiques n’ont évidemment pas manqué et Gianluigi Donnarumma est notamment pointé du doigt, lui qui est retenu coupable des deux buts des Gunners à l’Emirates Stadium ce mardi soir.

C’était le premier grand défi de la saison et le PSG ne l’a pas vraiment réussi. Face à Arsenal, les hommes de Luis Enrique ont concédé leur première défaite en Ligue des Champions et les choses pourraient se compliquer dans les semaines à venir, surtout avec les chocs face à l’Atlético de Madrid ou encore Manchester City.

« On se dit forcément qu'il y a un truc qui ne va pas avec Donnarumma »

L’entraineur du PSG a beaucoup été critiqué pour ses choix surprenants, mais en première ligne on retrouve surtout Gianluigi Donnarumma, coupable notamment d’une sortie plus qu’hasardeuse sur le but de Kai Havertz. « Quand on voit l'image brutale de ce but, on se dit forcément qu'il y a un truc qui ne va pas avec Donnarumma. On retrouve souvent les mêmes erreurs avec lui. Sur cette action, je ne sais pas s'il voit Havertz et dans ce type de situation, il y a toujours un doute avec lui » a expliqué Christophe Lollichon, pour Eurosport.

« On a l'impression qu'il encaisse toujours le même genre de but »

« Là, c'est encore un problème d'appréciation de trajectoire et de lecture du jeu. S'il a un mètre d'avance, il ne prend pas ce but mais il n'anticipe pas » a poursuivi l’ancien entraineur des gardiens de Chelsea, qui travaille actuellement avec le USL Dunkerque. « Son positionnement est trop bas mais je me répète : a-t-il pris l'information ? A-t-il vu Havertz ? On a l'impression qu'il encaisse toujours le même genre de but. Dès qu'il y a plusieurs paramètres à gérer, il y a toujours un risque. Ce n'est pas hyper rassurant ».