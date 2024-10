«Micro dans la gue**e», grosse colère après le match du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’attitude de Luis Enrique au micro de Canal + devant la journaliste Margot Dumont a beaucoup fait parler de lui mardi soir après la rencontre entre Arsenal et le PSG. Et de son côté, Daniel Riolo ne l’a pas loupé en poussant un énorme coup de gueule, et assurant qu’il aurait eu une réaction beaucoup plus virulente dans cette situation face à l’entraîneur du PSG.

Interrogé au micro de Canal + quelques minutes après la défaite du PSG contre Arsenal mardi soir en Ligue des Champions (2-0), Luis Enrique a eu une attitude qui a fait couler beaucoup d’encre face à la journaliste Margot Dumont :« Non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, parce que vous ne comprendriez pas. Il va falloir corriger beaucoup de choses comme équipe mais je n'ai aucune intention d'expliquer ça », lui a sèchement rétorqué le coach espagnol du PSG.

Une attitude qui fait polémique

Cette séquence est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, et il est donc reproché à Luis Enrique son ton méprisant et irrespectueux envers la journaliste de Canal +, qui souhaitait simplement aborder un sujet tactique avec l’entraîneur du PSG. D’ailleurs, en direct dans l’After Foot sur RMC Sport après le match, Daniel Riolo a dézingué Luis Enrique.

« On est tous cons et on ne comprend pas »

« Quand il dit ça, il ne s’adresse pas seulement à Margot Dumont. Les gens devant la télévision, ils aimeraient comprendre. Mais donc des gens qui ont joué au foot à haut niveau, qui eux pourraient comprendre car nous on est tous cons et qu’on comprend pas, mais eux peuvent comprendre. A eux, il dit aussi je réponds pas car vous comprenez pas. Donc il n’y a que lui qui comprend. Ça on trouve que c'est une attitude normale ? A la place de Margot Dumont, moi, je prends le micro et je lui mets dans la gueule. Je comprends pas qu’elle ait accepté ça », lâche Riolo, visiblement très en colère contre Luis Enrique.