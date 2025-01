Mercato - PSG : Un transfert bouclé grâce à Marquinhos

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Capitaine du PSG depuis plusieurs années, Marquinhos joue le rôle de grand frère avec ses compatriotes. Le défenseur brésilien a endossé ce costume avec Lucas Beraldo. Arrivé en provenance de Sao Paulo en janvier 2024, le joueur de 21 ans a été accompagné dans son adaptation par son aîné. Ce vendredi, il lui a rendu un puissant hommage.

Arrivé au PSG en 2013, à l’âge de 19 ans, Marquinhos a connu la situation vécue par Lucas Beraldo. Comme son jeune coéquipier, l’ancien défenseur de l’AS Roma a eu du mal à démarrer son aventure parisienne. Mais très vite, Thiago Silva l’a pris sous son aile et l’a accompagné dans sa progression. Un schéma que souhaite répéter Marquinhos avec Lucas Beraldo. Arrivé il y a près d’un an au PSG, l’ancien de Sao Paulo a déjà appris beaucoup auprès du capitaine parisien.

Beraldo rend hommage à Marquinhos

« Marquinhos est un élément fondamental de mon arrivée et de mon adaptation. Il m'a accueilli comme un fils. Je n’ai que de bonnes choses à dire sur 2024, une année bien meilleure que ce que j’imaginais ici en Europe. J'imaginais que je ne jouerais pas beaucoup parce que j'étais plus jeune et parce que je devais m'adapter, mais j'y suis parvenu très rapidement. J’ai réussi à développer mon football, et c’était très important pour moi de continuer en 2024 » a confié Beraldo au cours d’un entretien accordé à Globo Esporte.

« Il a vraiment été un père pour moi »

Le défenseur de 21 ans compte se nourrir des conseils de Marquinhos pour gagner une place de titulaire au PSG. « Il a vraiment été un père pour moi à mon arrivée et il m'a beaucoup aidé. Sa femme a aussi beaucoup aidé la mienne. Ils nous ont très bien accueillis. Je suis un garçon de 21 ans et j'ai vraiment envie d'apprendre. Je parle à Marquinhos, je lui parle de ce qu'il voit en moi et de ce qu'il peut m’apporter à l'entraînement et lors des matchs » a-t-il lâché.