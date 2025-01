Mercato : Le PSG a bouclé une opération «pharaonique»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après quelques jours d'incertitude, Randal Kolo Muani s'est enfin engagé avec la Juventus. Mis à l'écart au PSG, l'international français a été prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Alors que ses débuts sont attendus pour ce samedi face à Naples, la presse italienne a dévoilé les détails de cette opération.

L’opération Randal Kolo Muani a mis du temps avant de se décanter. Mais il n’y a pas eu de mauvaise surprise dans ce dossier et l’international tricolore a rejoint ses nouveaux coéquipiers avant même l’officialisation du prêt. Il durera six mois, jusqu’à la fin de la saison. Aucune option d’achat n’a été intégrée au deal, mais l’avenir de Kolo Muani dépendra beaucoup de son parcours, qui débutera ce samedi, face au Napoli.

Kolo Muani justifie son départ

En conférence de presse, l’attaquant, qui appartient toujours au PSG, espère profiter de son passage en Serie A pour retrouver des sensations et de la confiance. « Nous avons eu une longue conversation, il m'a beaucoup parlé de sa façon de comprendre le football et m'a convaincu de signer avec la Juventus. J'ai hâte de commencer. Mon poste ? Je n'ai pas de préférences, j'ai juste besoin d'être sur le terrain. Je jouerai là où l'entraîneur le décidera, mais si je dois choisir, je me considère comme un avant-centre. C’est dans ce rôle que je m'exprime le mieux » a déclaré Kolo Muani en conférence de presse.

Kolo Muani va s'en mettre plein les poches

Avant ses grands débuts, la presse italienne a dévoilé les détails de ce prêt. Selon les informations de Tutto Juve, Kolo Muani sera payé 1M€ pour le prêt, plus 4,5 millions de salaire brut jusqu'en juin. Une commission substantielle de 2,5M€ a aussi été négociée. Des chiffres impressionnants pour un prêt si court. Ce qui fait dire au portail transalpin que le PSG a bouclé « une opération pharaonique ».