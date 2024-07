Mbappé en guerre avec le PSG, Riolo balance tout !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après l'élimination de l'Equipe de France face à l'Espagne en demi-finales mardi dernier, le bilan est très mitigé. On peut se satisfaire de ce résultat au vu du jeu proposé mais il est aussi difficile de passer à côté des manquements de Kylian Mbappé. Le capitaine n'a pas été à la hauteur de l'événement et il reçoit beaucoup de critiques après la fin de son aventure avec le PSG qui s'est mal terminée.

En vidant son sac après avoir quitté officiellement le PSG, Kylian Mbappé pensait peut-être s'être libéré d'un poids. Mais sur le terrain, l'attaquant français est loin d'être au mieux et cela n'a échappé à personne. Il est enfin sorti d'une situation difficile avec le PSG mais il a encore besoin de s'en remettre. Toutefois, physiquement, ce n'est plus le même joueur.

Mbappé en conflit au PSG

Ce n'est plus un secret : Kylian Mbappé a quitté le PSG après des mois de tension avec le président Nasser Al-Khelaïfi notamment. Si l'on peut reprocher beaucoup de choses aux deux camps, force est de constater que l'image de l'attaquant français a été entachée. « Au PSG, il n’était pas bon mais ce n’est pas pour ça qu'il est sorti du onze. Il est sorti parce qu’on lui a demandé et parce que ça a été la continuité de ce qui s'est passé cette année et il n’y aura aucune indulgence de ma part sur tout ce qui s'est passé. Je veux juste que tout soit dit » débute Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC jeudi soir.

« Il y a eu la guerre avec le PSG »

Pour le journaliste, cette baisse de régime sur le plan footballistique est loin d'être un hasard. « Oui, il y a eu des choses qui ont été à la hauteur de harcèlement moral, oui il y a eu une guerre abominable entre les deux clans, oui les deux ont tout fait - entre promesses et reniement - pour pourrir l'année de l'un et de l'autre. Et Mbappé a complètement vrillé. Il a eu une hygiène de vie déplorable, il ne s’est plus concentré sur le football. Mbappé a gommé l'entraînement invisible. [...] Il y a eu la guerre avec le PSG. Ça a été un massacre psychologique et son image a complètement grillé. Tu sentais qu’il n'y avait plus que le sportif pour le sauver de tout ce qu'il y avait à côté » poursuit Riolo.