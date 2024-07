Mbappé débarque, le Real Madrid hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé sera présenté au Stade Santiago Bernabeu mardi à 12h. Un moment très attendu, notamment pas les joueurs du club merengue à l'image de Dani Carvajal qui ne manque pas de s'enflammer pour l'arrivée de l'ancien attaquant du PSG.

C'est officiel depuis quelques semaines, Kylian Mbappé s'est engagé pour 5 ans avec le Real Madrid alors qu'il était en fin de contrat avec le PSG. Et alors que l'Euro est désormais terminé pour l'équipe de France, éliminée en demi-finale par l'Espagne, le Bondynois va pouvoir se concentrer sur son nouveau projet. Dani Carvajal semble d'ailleurs ravi de l'accueillir.

Le Real Madrid offre un cadeau «historique» à Mbappé ! https://t.co/ou1uaS3LqO pic.twitter.com/mFRWj3aCsr — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

«C'est un recrutement fantastique»

« Bienvenue à lui, c'est un recrutement fantastique. J'espère qu'il nous aidera à remporter de nombreux succès. L'intégration sera bonne. Il connaît la langue, il parle parfaitement l'espagnol. Il va nous apporter beaucoup. Nous avons un vestiaire fantastique, nous allons l'accueillir à bras ouverts », lâche le latéral droit du Real Madrid dans une interview accordée au Chiringuito.

Mbappé présenté mardi à Madrid

Et désormais tout va aller très vite. Et pour cause, le Real Madrid a d'ores-et-déjà communiqué la date de la présentation de Kylian Mbappé qui se déroulera mardi à 12h au Stade Santiago Bernabeu, où l'accueil réservé au l'ancien joueur du PSG s'annonce impressionnant.