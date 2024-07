Mercato : Mbappé et le boss du Real Madrid annoncent du lourd !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a lancé une nouvelle ère ces dernières années en recrutant de jeunes stars du football mondial avec Jude Bellingham pendant le dernier mercato estival et Kylian Mbappé cet été. A l’occasion de sa présentation au Santiago Bernabeu la semaine prochaine, Mbappé ferait une surprise à certains enfants de sa fondation Inspired By KM lorsque le président Florentino Pérez aurait méticuleusement choisi cette date afin d’avoir le maximum de jeunes supporters du Real Madrid pour la cérémonie.

Kylian Mbappé a officiellement rejoint le Real Madrid. Et pour « le club de ses rêves », à savoir les mots qu’il avait employé le 3 juin sur les réseaux sociaux à l’annonce de sa signature à la Casa Blanca, Mbappé a accepté de passer de KM7 à KM9. En effet, le numéro 9 laissé vacant par Karim Benzema à l’été 2023 lors de son départ pour Al-Ittihad a donc été récupéré par Kylian Mbappé.

Le Real Madrid a monté une opération de communication pour la présentation de Mbappé

Au Real Madrid, on lui prépare un show légendaire pour sa cérémonie de présentation le mardi 16 juillet à midi au Santiago Bernabeu. Florentino Pérez n’aurait pas choisi cet horaire au hasard. Relevo explique en effet que le président du Real Madrid voulait un stade plein à craquer pour la première communion entre Kylian Mbappé et les socios merengue et a donc choisi cette date et cette heure qui coïncident avec les vacances scolaires dans l’optique d’avoir le plus d’enfants supporters du Real Madrid possible pour l’occasion.

Kylian Mbappé va accueillir des enfants de son association pour sa présentation au Bernabeu !

D’ailleurs, Kylian Mbappé semble être sur la même longueur d’onde que son nouveau président. D’après Relevo, la recrue phare du mercato du Real Madrid aurait prévu de transporter en avion de France des enfants par le biais de son association Inspired by KM pour sa cérémonie de présentation. Entre les feux d’artifice et diverses attractions inédites, Florentino Pérez entend faire de ce jour un évènement de légende dans un stade flambant neuf et notamment rénové pour lancer l’ère-Kylian Mbappé et des nouveaux galactiques du Real Madrid.