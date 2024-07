Mbappé - Real Madrid : Zidane prépare une grande surprise ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid va enfin pouvoir présenter la recrue derrière laquelle son président Florentino Pérez court depuis l’adolescence du principal intéressé : Kylian Mbappé. Le mardi 16 juillet 2024, le champion du monde sera accueilli au Santiago Bernabeu par les socios merengue, mais pas seulement. Des VIP tels que Zinedine Zidane pourraient bien être de la partie.

Kylian Mbappé a (enfin) rejoint son « club de rêves » selon ses mots publiés sur son compte Instagram à l’annonce de sa signature au Real Madrid le 3 juin dernier après des années d’un feuilleton aux multiples rebondissements. Le mardi 16 juillet, sur les coups de midi, Mbappé s’avancera sur la pelouse du Santiago Bernabeu à guichet fermé. Plus de 80 000 personnes sont attendues et il se pourrait bien que des VIP soient également de la partie.

Zidane et le président d’honneur conviés à la présentation de Mbappé ?

Si l’on en croit les informations publiées par Relevo ce vendredi matin, Kylian Mbappé devrait être accompagné d’une légende du football français et du Real Madrid. En effet, Zinedine Zidane aurait reçu un carton d’invitation de la part de l’institution merengue pour participer à la présentation de Mbappé devant le public des Madridista. Pour la cérémonie de présentation de Cristiano Ronaldo à l’été 2009, le Real Madrid avait fait venir les défunts Eusebio et Alfredo Di Stéfano.

Un show mémorable en préparation

Relevo affirme en outre que le président d’honneur du Real Madrid, à savoir Pirri, devrait aussi être présent. Au sujet des festivités programmées par les décideurs madrilènes, il y aurait des feux d’artifice à foison, un écran d’affichage géant à 360º et toutes sortes d’attractions inédites afin de faire entrer ce mardi 16 juillet 2024 dans l’histoire. Ce serait le plan du Real Madrid d’après Relevo, reste à savoir si le club parviendra à le mettre à exécution. Il ne reste plus que quelques jours afin de finaliser les préparatifs d'une journée qui s'annonce d'ores et déjà mémorable au vu de l'excitement de la presse ibérique de l'autre côté des Pyrénées.