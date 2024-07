Mbappé : Le Real Madrid a fait une erreur avec Cristiano Ronaldo ?

Thomas Bourseau

Quinze ans après son idole de toujours, Kylian Mbappé va à son tour être présenté comme la nouvelle star du Real Madrid. Le 16 juillet prochain, à midi, le Santiago Bernabeu devrait être plein à craquer pour couvrir d’amour le capitaine de l’équipe de France. Mais contrairement à la cérémonie de présentation de Cristiano Ronaldo à l’époque, le Real Madrid aimerait s’éviter une « erreur » avec Mbappé d’après la presse espagnole.

Le Real Madrid est sans contestation possible l’un des, si ce n’est le club le plus suivi au monde. Avec ses 15 Ligues des champions au compteur, la Casa Blanca est une véritable institution du football qui sait faire les choses en grand quand il le faut. Ce fut le cas avec Cristiano Ronaldo lors de son transfert de 94M€ en 2009 pour en faire à l’époque le joueur le plus cher de l’histoire avec une présentation hors norme au Santiago Bernabeu.

Le Real Madrid reconnaît une erreur pour la gestion de la présentation de Cristiano Ronaldo

En effet, Cristiano Ronaldo avait été présenté au public du Real Madrid le 6 juillet 2009 accompagné des regrettés Eusebio et Alfredo Di Stéfano devant 80 000 personnes. Le Real Madrid compterait reprendre certains éléments positifs de la présentation du meilleur buteur de son histoire (451 buts), mais profiter du recul acquis depuis afin d’éviter certaines erreurs qui avaient été commises par le club merengue. A commencer par l’entrée en libre accès mise en place pour la cérémonie de Ronaldo selon Relevo. Le système a été repensé afin d’éviter que plus de personnes entrent au fur et à mesure et que la situation devienne rapidement incontrôlable.

Le Real Madrid met en place un nouveau système pour la cérémonie de Mbappé

Pour Kylian Mbappé, le Real Madrid resterait dans le domaine de la gratuité comme ce fut le cas pour Cristiano Ronaldo, avec cependant une petite différence. Le libre accès sera banni mardi prochain et les socios seront privilégiés dans l’ordre d’entrée d’après Relevo. Ils seront suivis par les supporters merengue dotés d’une carte du Real Madrid et enfin, le grand public fermera la marche. Avec les rénovations effectuées au Santiago Bernabeu, le Real Madrid peut se permettre une affluence plus importante. La présentation de Mbappé s’annonce légendaire avec au programme des feux d’artifice et un écran qui bougera à 360º.