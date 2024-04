PSG : Luis Enrique va punir Mbappé à Barcelone ? La réponse est cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé n'était pas à son aise mercredi soir au Parc des Princes. Face au FC Barcelone (défaite 2-3), le joueur tricolore n'a été que l'ombre de lui même. Sur son côté gauche, l'international français n'est pas parvenu à trouver la faille et aurait à cœur de se rattraper lors du match retour. A condition que Luis Enrique lui fasse, à nouveau, confiance.

Transparent face à l'OM, Kylian Mbappé n'a pas retrouvé la forme face au FC Barcelone. Bien muselé par Jules Koundé et Ronald Araujo, l'international français est sorti du Parc des Princes frustré. Le joueur du 25 ans, tout comme le reste de son équipe, va devoir empocher la victoire mardi prochain en Catalogne pour se qualifier.

Mbappé serait revanchard

Après cette défaite, le PSG s'estime encore capable de remonter au score. Même si Luis Enrique se montre joueur avec Mbappé ces dernières semaines, il devrait le titulariser à Montjuïc mardi prochain comme l'a confié Dominique Séverac.

PSG - Barcelone : Échec total pour Luis Enrique ? https://t.co/U0gDuZO3ya pic.twitter.com/EQaybBb2SD — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

« Il reste le meilleur buteur du club en Ligue des champions »