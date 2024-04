PSG : Luis Enrique trahi par le vestiaire, il vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les coupables sont désignés après la défaite du PSG en quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone (2-3). Alors que les regards se tournent logiquement vers Luis Enrique, Jérôme Rothen a pointé du doigt le comportement des joueurs. Selon lui, les cadres du vestiaire ont lâché le club en ne produisant pas les efforts nécessaires.

Le PSG n'a pu s'appuyer sur l'ambiance du soir pour vaincre la jeunesse barcelonaise. Mis à mal dès le début de la rencontre, le club parisien s'est incliné à domicile, malgré une seconde période rassurante. La composition de Luis Enrique a beaucoup fait parler et a crispé certains observateurs. Selon Daniel Riolo par exemple, le coach du PSG est entièrement responsable de cette défaite. Mais pour Jérôme Rothen, cette responsabilité doit être partagée avec les joueurs.

PSG - Barcelone : Échec total pour Luis Enrique ? https://t.co/U0gDuZO3ya pic.twitter.com/EQaybBb2SD — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

Rothen assure la défense de Luis Enrique

« Je veux défendre Luis Enrique. Sa composition nous a surpris, mais aussi son équipe. OK. Mais sur ce genre de rencontre, l’entraîneur a sa part de responsabilité, mais aussi les joueurs. J'attendais un autre état d'esprit. Les joueurs titulaires ont trahi les dirigeants, les supporters et leur coach. Je voulais voir des joueurs conquérants, qui avaient envie de faire mal à l’adversaire. Pourquoi le PSG n’arrivait pas à entrer dans les duels ? Parce que l’état d’esprit n’était pas bon et parce qu’ils n’avaient pas envie de se faire mal » a confié l'ancien joueur du PSG.

« Les joueurs n’ont pas couru »