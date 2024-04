PSG : L’union sacrée à Barcelone contre Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le PSG a raté le coche au Parc des princes mercredi soir pour le compte du 1/4 de finale aller de la Ligue des champions face au FC Barcelone (3-2). Le succès du Barça est notamment venu de sa réussite à bloquer Kylian Mbappé. Un travail d’équipe qu’a salué Xavi Hernandez.

Kylian Mbappé a été muselé par la défense du FC Barcelone. Et plus particulièrement par Jules Koundé, son adversaire direct, Ronald Araujo et Pau Cubarsi, les deux défenseurs centraux alignés par Xavi Hernandez mercredi soir au Parc des princes. Résultat ? Le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a pas trouvé le chemin des filets et n’a pas délivré la moindre passe décisive lors de la défaite concédée par les siens face aux visiteurs du soir (3-2).

«Le travail pour arrêter Mbappé a été plus collectif»

De passage en conférence de presse ce vendredi pour le déplacement du FC Barcelone à Cadix samedi, Xavi Hernandez s’est enflammé pour le beau travail d’équipe de sa défense, et pas seulement, dans l’opération anti-Mbappé pendant le quart de finale aller de Ligue des champions.

«Nous étions très unis»