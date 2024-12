Luis Enrique «agace», grosse confidence au PSG !

Amadou Diawara

Selon un proche du vestiaire du PSG, Luis Enrique adopterait deux attitudes différentes lorsqu'il s'adresse à ses joueurs et à la presse. S'il n'hésite pas à tacler ses protégés face aux médias, le coach parisien serait beaucoup plus doux en interne. Deux personnalités qui agaceraient au sein du club.

Luis Enrique a posé ses valises à Paris lors de l'été 2023. En effet, le coach espagnol a paraphé un bail de deux saisons au PSG. Dès son arrivée au sein du club de la capitale, Luis Enrique a insufflé sa philosophie à ses joueurs, basée sur une grosse possession de balle et un contre pressing très agressif. Toutefois, la patte et la personnalité de l'Espagnol ne feraient pas du tout l'unanimité au PSG aujourd'hui.

«Il peut consoler un joueur et le critiquer quelques minutes après»

Selon les informations de L'Equipe, quelques salariés et plusieurs joueurs du PSG émettraient des réserves sur le management de Luis Enrique. D'ailleurs, plusieurs figures influentes du vestiaire parisien ont l'impression de se retrouver dans un jeu vidéo où leur entraineur utilise une manette pour les manipuler. De surcroit, certains regrettent le manque d'échange avec un entraîneur jugé « fermé aux changements » et « dogmatique », notamment sur les transitions offensives ; constatant aussi un manque de travail sur les coups de pied arrêtés défensifs.

«Deux personnalités qui agacent»

D'après un proche du vestiaire, sondé par L'Equipe, Luis Enrique « est fort pour parler en conférence de presse et envoyer de grandes phrases contre ses propres joueurs. Mais en face, il est toujours plus doux que ce qu'il vous dit. Il peut, par exemple, consoler un joueur après une mauvaise prestation, et le critiquer quelques minutes après en conférence de presse. Deux personnalités qui agacent. ». Par exemple, Luis Enrique a toujours affirmé qu'il n'attendait pas Gonçalo Ramos comme le messie lorsqu'il était blessé. Alors que son buteur portugais a repris la compétition la semaine dernière, le coach du PSG a ironisé en disant que ce n'était pas mieux avec un vrai numéro 9 après le duel face au FC Nantes.