Luis Enrique a plombé le PSG, Riolo balance !

A l'aube d'un rendez-vous crucial en Ligue des Champions pour éviter une élimination précoce, le PSG ne se présente pas dans une belle dynamique. Le club de la capitale a encore livré une performance très moyenne vendredi soir face à Auxerre, et depuis quelques semaines, Luis Enrique n'arrive pas forcément à redresser la barre parisienne. Selon Daniel Riolo, le coach du PSG tire son équipe vers le bas.

En poste au PSG depuis l'été 2023, Luis Enrique ne traverse pas la meilleure période de son mandat en ce moment. Ses hommes ont du mal à se montrer efficaces sur le terrain. Ainsi, l'entraîneur espagnol est à la recherche de solutions. Son effectif présente un bilan assez décevant depuis le début de la saison, puisque pour Daniel Riolo, seul Achraf Hakimi donne des garanties actuellement.

Habitué à débarquer à chaque match avec de nouvelles idées en termes de composition, Luis Enrique n'arrive pas à redonner cet élan positif à son effectif. « Les mecs qui rentrent ne font pas la décision, Doué à chaque fois qu'il rentre, on ne peut pas dire qu'il soit très percutant, Dembélé, j'imagine qu'il n'a pas démarré parce qu'il pensait à Salzbourg. A part Hakimi, qui est le joueur qui percute, fait des différences, provoque un appui ou qui parvient à créer le danger par un dribble ? Il n'y a que lui et il est arrière droit. A un moment, j'ai envie de dire, met le numéro 10 ou avant-centre et comme ça ce sera fini. C'est le seul joueur de classe internationale au PSG, le reste, on a l'impression qu'ils ont tous régressé, mais c'est pas de la faute de l'entraineur si les joueurs régressent. Faut pas le dire, sinon on est en fixette » déclare Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

Pas forcément très convaincant à son poste en ce moment, Luis Enrique est pointé du doigt ironiquement par Daniel Riolo. « Les joueurs ont tous régressé, mais ce n'est pas de sa faute. Vitinha, il a régressé, mais il parait qu'il a mal au pied, bon d'accord. Zaire-Emery est bien et puis après il le fait reculer donc le gars fait un match moyen au final. Devant, il y a qui ? On ne sait même pas » , a conclu le journaliste de RMC Sport.