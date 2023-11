Le PSG rayonne, Luis Enrique fait une annonce

Benjamin Labrousse

Ce vendredi soir, le PSG n’a laissé aucune chance à Montpellier. Au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique se sont montrés supérieurs en tout point à leur adversaire du soir, et ont enchaîné avec un cinquième succès consécutif (victoire 3-0). Après la rencontre, l’entraîneur parisien a affirmé que le club de la capitale se devait de continuer sur sa lancée.

Et de cinq. Après un début de saison pour le moins mitigé concernant les résultats, le PSG semble avoir trouvé son rythme de croisière. Si samedi dernier, les partenaires de Kylian Mbappé avaient rencontré des difficultés afin de s’imposer sur la pelouse de Brest (2-3), cela n’a pas été le cas ce vendredi soir face à Montpellier au Parc des Princes. Désormais, le PSG se trouve actuellement dans une série de cinq victoires sur les cinq derniers matchs toute compétition confondue.

Le PSG a rebondi depuis Newcastle

Il y a un mois jour pour jour, le PSG était pourtant balayé à Newcastle (4-1) en Ligue des Champions. Mais Luis Enrique et ses hommes semblent avoir réussi à capitaliser sur cette rencontre en enchaînant cinq succès aboutis, sauf la victoire poussive en fin de match face à Brest. Depuis cette lourde défaite à St’James Park, les Parisiens ont inscrit 15 buts et ont encaissé seulement 3 en 5 matchs.

«Ce que je vois est positif et l'objectif est de continuer»