Le mercato du PSG plombé par Al-Khelaïfi ?

L'avenir de Luis Campos au PSG s'écrit en pointillé. A six mois du terme de son contrat, le conseiller sportif du club parisien n'a toujours pas donné de nouvelles à ses dirigeants, qui lui auraient transmis un nouveau bail. Pourtant, le Portugais est loin de faire l'unanimité en raison de ses paris pas toujours payants sur le mercato. Journaliste, Bruno Salomon a tenu, tout de même, à le défendre.

Les résultats décevants du PSG n’empiètent pas sur la confiance de Nasser Al-Khelaïfi. Ces derniers jours, le dirigeant parisien a pris la parole pour évoquer son désir de poursuivre ce projet basé sur la jeunesse, sur la solidarité et sur la cohésion. Architecte de ce projet, Luis Campos est encore investi. Mais pour combien de temps ? Son contrat arrive à son terme en juin prochain et rien ne dit qu’il acceptera la proposition transmise par le PSG. « La prolongation de Luis Campos n’est pas encore actée, comme je l’ai dit il y’a quelques semaines. À suivre... » a confié le journaliste Abdellah Boulma.

Il vole à la rescousse de Luis Campos

Le départ de Luis Campos à la fin de la saison ferait à coup sûr des heureux. Ces derniers mois, ils sont beaucoup à critiquer la politique de recrutement du Portugais. Ses choix n’ont pas toujours été payants et certains parlent d’une erreur de casting. Un procès injuste pour Bruno Salomon. « Je trouve que le constat est beaucoup trop dur. On peut lui permettre certaines choses sur le dos. Au moment de son arrivée, c’est un bazar sans nom, il a fallu nettoyer les écuries, faire le sale boulot. Mais sur Ramos, Vitinha, Neves, ce sont des joueurs en devenir. Je trouve qu’on lui trouve un peu facilement dessus » a déclaré le journaliste de France-Bleu sur le plateau de L’Equipe de Greg.

Al-Khelaïfi empiète sur le travail de Campos

D’autant que le travail de Campos est parfois perturbé par les interférences de Nasser Al-Khelaïfi, qui avait par exemple géré le dossier Randal Kolo Muani sur les ordres d’un certain Kylian Mbappé. « A Monaco et à Lille, les présidents lui laissaient les clés du camion. Mais au PSG, le président s’implique et recrute par exemple Kolo Muani » a rappelé Salomon.