Le PSG a recruté un crack, Luis Enrique jubile

Cet été, le PSG n’avait pas hésité à débourser 60M€ (bonus compris) afin de recruter Désiré Doué. Numéro 14 dans le dos, le jeune phénomène de 19 ans n’a pas encore réussi à exploiter tout son potentiel à Paris. Une situation tout à fait normale selon Luis Enrique, qui a loué les mérites du Français ce jeudi après-midi en conférence de presse.

Désormais, le PSG ne se cache plus. Désireux de rajeunir son effectif et de miser sur des joueurs locaux, le club de la capitale a réalisé un gros coup sur le marché des transferts l’été dernier. Malgré de fortes convoitises en provenance du Bayern Munich, Désiré Doué a préféré rester en Ligue 1, et a donc opté pour une signature en faveur du PSG.

Désiré Doué doit encore progresser

Formé au Stade Rennais, le crack né en 2005 n’a cependant pas eu tout à fait l’occasion de se montrer. Si Luis Enrique lui accorde la plupart du temps, des entrées en fin de rencontre, Désiré Doué a encore beaucoup à prouver. Néanmoins, comme l’a affirmé le coach du PSG en conférence de presse ce jeudi, le talent du joueur est bien présent.

« J’aime ce que je vois »

« Quel âge a Désiré Doué ? 19 ans. C'est un joueur de qualité, il fait de bonnes choses en ce moment. Il a bien joué mais pas de là à être titulaire tout le temps. Je cherche à créer de la concurrence dans mon effectif. Je n'ai aucun souci sur Désiré Doué, j'aime ce que je vois mais il manque un petit truc pour s'adapter encore et jouer plus. Nous avons confiance en lui », a ainsi confié Luis Enrique.