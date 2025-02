Le dictateur surprise au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A partir du 19 février prochain, dans les cinémas, les spectateurs auront l’occasion de découvrir le film Mercato. En pleine promotion, Jamel Debbouze a raconté différentes anecdotes sur le tournage. Il y a notamment eu un moment où le film s’est tourné avec le PSG. De quoi permettre à l’acteur de découvrir un personnage pour le moins inattendu du club de la capitale.

Acteur et humoriste, Jamel Debbouze est également un grand fan du PSG. Quel plaisir ça a donc dû être pour lui de tourner avec le club de la capitale lors du film Mercato qui va sortir en salles le 19 février. Pour Le Parisien, Jamel Debbouze a d’ailleurs raconté ce moment du tournage passé avec le PSG et notamment le jardinier qui dictait visiblement ce qui pouvait être fait ou non.

« J’ai découvert que le vrai patron du PSG, c’est pas Nasser »

« Comment s’est passé le tournage avec le PSG ? Le Parc, le PSG, c’est ma maison. Je suis un Parisien, je suis né à Lariboisière (Xe). J’ai jamais lâché ce club. En tournant là-bas, j’ai découvert que le vrai patron du PSG, c’est pas Nasser : c’est le jardinier du Parc », a d’abord confié Jamel Debbouze au Parisien.

« C’est lui qui décide quand tu peux tourner »

Quel s’est-il alors passé avec le jardinier du PSG ? L’acteur et humoriste a poursuivi, expliquant : « C’est lui qui décide quand tu peux tourner ou si la pelouse doit être en jachère… On n’a pas fait ce qu’on voulait, mais on a fait ce qu’on a pu ».