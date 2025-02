Kylian Mbappé «massacré» : Le responsable est désigné

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui en feu au Real Madrid, Kylian Mbappé revient de loin. Son début de saison laissait à désirer, certainement car il devait encore digérer sa fin d'aventure tendue au PSG. La faute à Nasser Al-Khelaïfi selon Daniel Riolo. Après l'annonce de son départ, le dirigeant qatari aurait tout fait pour le plomber.

Une dernière saison à oublier. Pour Kylian Mbappé, sa fin d’aventure au PSG a été alambiqué. Parce que les incompréhensions et les tensions avec Nasser Al-Khelaïfi ont été nombreuses. Cela s’est caractérisé par une mise à l’écart assez incompréhensible à partir du mois de février. Au micro de RMC, Daniel Riolo n’a pas voulu jeter la pierre à Luis Enrique qui n’aurait, en réalité, que suivi les ordres de son président.

Mbappé menacé au PSG selon Riolo

« L’année dernière il était au PSG et sans le massacre organisé par son président… Je n’en veux pas à l’entraîneur qui n’a fait que respecter les ordres. Il a essayé de le placardiser, tout faire pour qu’il ne soit jamais ensemble, de le menacer. Je pense que sans ça, le PSG aurait pu gagner la Ligue des champions. Il n’était pas bon pas parce qu’il était bidon » a confié Riolo durant l’After Foot. Selon lui, le triplé face à Manchester City prouve que les qualités étaient bien là.

« Ils sont aussi en train de pourrir mon club »

Au cours de l’émission diffusée mercredi, Daniel Riolo n’a pas épargné Nasser Al-Khelaïfi, décidément dans la tourmente. Prochainement, le président du PSG sera à l’affiche d’un Complément d’Enquête sur France 2, et de nouvelles révélations pourraient être faites sur ses activités. « Je suis heureux que des journalistes prennent des relais. On va enfin comprendre qui est le mal du football française et que l’on est pas complotiste. Ils sont aussi en train de pourrir mon club, parce que le PSG c’est mon club » a confié Riolo sur RMC.