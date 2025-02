«Je signe», il annonce un coup historique au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG n'est plus qu'à neuf journées de réaliser une saison historique. Toujours invaincu en Ligue 1, le club parisien pourrait imiter les « invincibles » d'Arsenal en 2004. Soldat de Luis Enrique, Vitinha croit cet exploit possible, malgré le calendrier chargé avec la Ligue des champions et la Coupe de France.

Le record du FC Nantes sera-t-il battu ? Lors de la saison 1994/1995, les Canaris avaient réussi à rester invaincu durant 32 matchs avant de chuter dans la dernière ligne droite de Ligue 1. Mais en France, aucune équipe n’est parvenue à conserver son invincibilité jusqu’à la fin de la saison. Mais le PSG reste encore en course pour réaliser cet exploit, à neuf journées de la fin.

« On ne pense pas à ça »

Les joueurs du PSG refusent de trop parler de ce record, certainement pour éviter de se mettre trop de pression. Mais comme indiqué par Vitinha, le club va jouer le jeu jusqu’au bout. « Si je veux terminer la saison invaincu ? Oui, je signe. Mais on ne pense pas à ça » a-t-il lâché au micro de France 3.

Le PSG fait peur

Contrairement aux années précédentes, le PSG est craint aussi bien sur le territoire français, qu’en Ligue des champions. « Le PSG fait peur? Bien sûr, même avant ! J’ai aucun doute que personne ne veut affronter le PSG ! » a confié Vitinha ce mardi soir.