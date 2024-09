Coup de gueule au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement très agacé par les analyses nombreuses et changeantes de la part des médias sur le niveau de Bradley Barcola au PSG, Luis Enrique n'a pas hésité à leur exprimer sa façon de penser vendredi soir après la victoire contre Rennes. Et l'entraîneur espagnol du PSG a passé un message très cash aux journalistes en conférence de presse.

Le début de saison de Bradley Barcola (22 ans) fait décidément couler beaucoup d'encre au PSG ! Après avoir été encensé lors des premiers matchs, l'ancien crack de l'OL a fait l'objet de certains critiques en raison de ses performances en demi-teinte contre Girona (1-0) puis Reims (1-1). Et alors qu'il a porté le PSG vendredi soir contre Rennes (3-1), Barcola a suscité un véritable débat avec Luis Enrique en conférence de presse d'après-match.

Luis Enrique s'agace sur Barcola

Interrogé sur le manque de régularité de Barcola, le coach du PSG s'est agacé devant les journalistes : « Donnez-moi un joueur qui joue bien tous les matchs dans l’histoire du football. Nomme moi un seul joueur. C’est très ennuyeux. En plus on parle d’un jeune joueur (22 ans). Car si tu critiques un joueur de 30 ans, cela n’a pas non plus de sens. Car il n’y a aucun joueur qui joue toujours bien, et d’autant plus à 21, 22, 23, 24 ans. Cela m’ennuierait », indique Enrique.

« Élevons un peu le niveau »

« Aujourd’hui Dieu et hier le diable. Non ! Élevons un peu le niveau », a conclu Luis Enrique sur cet épineux sujet Barcola, fustigeant donc le traitement de la part des médias.