Bourreau du PSG, il vise un exploit légendaire !

Lors des demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG a buté face à une équipe du Borussia Dortmund parfaitement organisée. Loin d’être favori de cette double confrontation, le BVB a crucifié le club de la capitale. Et avant d’affronter le Real Madrid en finale de la C1 ce samedi (21h), le coach du club allemand Edin Terzic croît en ses chances.

La saison 2023-2024 du PSG aura été une réussite à bien des égards. Néanmoins, au moment d’évoquer le résultat final des hommes de Luis Enrique en Ligue des Champions, un goût d’amertume ressort. Et pour cause, favoris en demi-finale face au Borussia Dortmund, les Parisiens se sont heurtés à une formation du BVB parfaitement organisée.

Le Real Madrid ne perd jamais en finale de Ligue des Champions

Battus 0-2 sur l’ensemble des deux matchs, les joueurs du PSG peuvent ainsi nourrir de gros regrets… Du côté de Dortmund en revanche, la saison pourrait se terminer de bien belle manière. Ce samedi soir (21h), les hommes d’Edin Terzic vont affronter le Real Madrid à Wembley à l’occasion de la grande finale de la C1. Le défi s’annonce de taille, le club espagnol n’ayant jamais perdu une finale de Ligue des Champions dans son histoire… Mais pour le coach allemand, rien n’est impossible, comme ce dernier l’a rappelé en conférence de presse ce vendredi.

« Nous étions aussi des outsiders contre l'Atletico et le PSG »