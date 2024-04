Barcelone - PSG : Il révèle un problème avec Mbappé

Axel Cornic

La prestation de Kylian Mbappé lors du quart de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone (3-2), a fait couler beaucoup d’encre. C’est pour ça que la star du Paris Saint-Germain est attendue ce mardi soir, afin de déjouer tous les pronostics et se qualifier pour le dernier carré de la compétition européenne.

S’il a souvent répondu présent lors des grands rendez-vous, Kylian Mbappé s’est loupé à l’un des matchs les plus importants de la saison. L’attaquant du PSG a été transparent et cela s’est remarqué, puisque même en Espagne on s’est étonnés de son mauvais match face au FC Barcelone.

Barcelone - PSG : Pastore lance la remontada ! https://t.co/9U4vIFML8R pic.twitter.com/wnLDldoE2c — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

Le retour du vrai Mbappé ?

Ainsi, avant le quart de finale retour de ce mardi, les appels se multiplient pour celui qui semble être la meilleure arme du PSG. « Tous les grands joueurs peuvent rater des matchs. Parfois, on t’attend au tournant et malheureusement ça ne se passe pas bien. Il reste un être humain. Ce n’est pas s’il loupe son match aujourd’hui que je me dirais qu’il a manqué son passage à Paris » a expliqué Jérôme Rothen, sur RMC Sport .

« Il nous doit une revanche et une revanche à lui-même »