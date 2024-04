Barcelone - PSG : Pastore lance la remontada !

Axel Cornic

L’avenir du Paris Saint-Germain se joue ce mardi soir, avec le quart de finale retour de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Après la défaite de l’aller (3-2), les Parisiens doivent inverser la tendance et ils pourront compter sur un supporter de taille avec Javier Pastore, qui est resté l’un des joueurs les plus aimés par les supporters même après son départ en 2018.

Tout se joue maintenant. Outsider crédible de cette Ligue des Champions, le PSG pourrait sortir par la petite porte ce mardi soir, avec peut-être la dernière apparition de Kylian Mbappé sous les couleurs parisiennes. D’ailleurs, la star française est attendue au tournant pour renverser le FC Barcelone.

Mbappé et le PSG sont attendus à Barcelone

Le Parisien nous a ainsi appris que Mbappé devrait être tout particulièrement dans le viseur des supporters catalans qui seront présents ce mardi soir, au Estadi Olímpic Lluís Companys. Il n’est toutefois pas le seul attendu, puisque les anciens du Barça que sont Ousmane Dembélé et Luis Enrique devraient également être conspués.

« On a besoin de tout votre soutien. On va gagner et se qualifier »

🤳 Le message de @Javi_Pastore à l'approche du choc #FCBPSG ❤️💙 pic.twitter.com/I6GTq9GhW3 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 16, 2024