Après Mbappé, le PSG tient sa nouvelle star !

Cette saison, Achraf Hakimi a été le joueur le plus utilisé par Luis Enrique au PSG. Le coach espagnol, qui a récemment loué les qualités du latéral droit, va pouvoir compter sur le Marocain à l’avenir, ce dernier ayant prolongé son contrat jusqu’en 2029. D’ailleurs, cette saison, Hakimi est l’un des meilleurs créateurs d’occasion d’Europe, et s'impose comme la nouvelle star du club après Kylian Mbappé.

A 26 ans, Achraf Hakimi semble finalement avoir atteint son plein potentiel au PSG. Arrivé en 2021 à Paris, le Marocain n’a jamais semblé aussi épanoui au sein du club de la capitale. Titulaire indiscutable chez les Rouge et Bleu, le numéro 2 va rester au PSG sur le long terme, lui qui a officieusement prolongé son contrat jusqu’en juin 2029. Récemment, Luis Enrique disait le plus grand bien d’Hakimi en conférence de presse.

« Je vous dis que je n’ai jamais rencontré un meilleur latéral droit que lui »

« Si vous dites que c’est le meilleur latéral droit, moi je vous dis que je n’ai jamais rencontré un meilleur latéral droit que lui, mais je répète qu’il a une énorme marge de progression. Il a encore un gros potentiel. Il se découvre en tant que joueur et en tant qu’homme. Il est sur cette voie. Malgré sa jeunesse, il a beaucoup d’expérience, et il doit être une référence sur et en dehors du terrain. Pour ça, il ne faut pas que des mots, mais tu dois le démontrer par les actes et il est dans cet aspect-là. Je le sens mieux par rapport à l’an dernier », lâchait le coach du PSG.

Hakimi brille dans la création d’occasions

« Je suis très content de ma saison. Je veux tout donner et aide l'équipe à faire de bonnes choses collectivement », confiait quant à lui Achraf Hakimi. Cette saison, le latéral droit parisien brille notamment dans la création d’occasions franches pour le PSG. Avec 51 occasions crées en 2024-2025, Hakimi fait mieux que Mohamed Salah (40), Lamine Yamal (36), Pedri (32), Bukayo Saka (48), Joshua Kimmich (48), ou encore que Vinicius Jr. (43).