Une star se lâche, l’OM va passer à l’action

Ce mercredi, Dimitri Payet a écopé de trois matches de suspension, plus deux avec sursis pour avoir donné une gifle à Yannick Cahuzac, l’entraîneur adjoint de Franck Haise au RC Lens. Une sanction qui fait suite aux images diffusées par Prime Video, alors que le capitaine de l’OM avait échappé au rouge durant le match. De quoi faire sortir de ses gonds le club phocéen, qui prévoit un recours.

Alors qu’il avait échappé au carton rouge après sa gifle sur Yannick Cahuzac, l'entraîneur adjoint de Lens, Dimitri Payet a été rattrapé par les images de Prime Video . La Commission de discipline s'était saisie du dossier et a décidé d’infliger trois matches de suspension, plus deux avec sursis, au capitaine de l’OM pour son geste. Payet sera présent une dernière fois à Lille samedi, son ultime match de sa saison, à moins que le club phocéen parvienne à renverser la décision.

L’OM dézingue la Commission de discipline

Dans un communiqué publié ce jeudi, l’Olympique de Marseille a fermement contesté la sanction de Dimitri Payet. « Cette sanction infligée à notre joueur a malheureusement été prononcée au mépris des principes élémentaires de procédure et du Règlement Disciplinaire de la LFP. En application du Protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), l’intégralité de la séquence litigieuse a été visionnée et vérifiée sur le champ par l’arbitre vidéo, sans qu’elle ne donne lieu à une sanction. Cette décision était définitive et la Commission de discipline ne pouvait donc pas la rejuger a posteriori. En outre, les conditions de saisine de la commission de discipline prévues à l’article 4 du Règlement Disciplinaire de la LFP n’ont pas été remplies », explique notamment le club dans son communiqué.

Recours à venir pour Payet