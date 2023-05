OM : Une très grande nouvelle est annoncée, les supporters vont jubiler

Hugo Chirossel

Alors qu’il est en plein sprint final afin de décrocher la deuxième place du championnat de France, une date historique va bientôt arriver pour l’OM. En effet, le 26 mai prochain, cela fera 30 ans que le club marseillais a remporté la Ligue des champions. Benoît Payan, maire de Marseille, a d’ailleurs annoncé que des festivités étaient prévues afin de célébrer le sacre des Olympiens.

Le 26 mai 1993 est une date ancrée à tout jamais dans l’esprit de supporters de l’OM. Ce jour-là, le club marseillais a remporté la seule et unique Ligue des champions de l’histoire du football français. Cette année marquera d’ailleurs les 30 ans de ce sacre et pour l’occasion, le maire de Marseille a annoncé ce mercredi soir que des célébrations étaient prévues.

« Un grand rassemblement ouvert à toutes et tous »

« À l’occasion des 30 ans de la victoire de l’Olympique de Marseille lors de la Ligue des Champions, plus prestigieuse des compétitions européennes de football, la Ville de Marseille organise, vendredi 26 mai à partir de 18h, un grand rassemblement ouvert à toutes et tous devant l'Hôtel de Ville », a indiqué la mairie de Marseille via un communiqué.

1993⭐️202330 ans du sacre de l’OM, ça se fête !RDV à l’Hôtel de Ville dès 18h le 26 mai.#ÀJamaisLesPremiers #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/1RqHjaQ5qn — Benoît Payan (@BenoitPayan) May 17, 2023

Des festivités prévues à Marseille

Un rassemblement sera donc organisé devant l’Hôtel de Ville, avec la présence des groupes de supporters. Cette fameuse finale entre l’OM et l’AC Milan sera ensuite rediffusée sur un grand écran sur l’esplanade Bargemon, qui sera aménagée pour l’occasion, avec au programme des animations musicales et sportives.