L'entraineur de l'OM a tout changé, il hallucine

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Opposé à Angers dimanche soir en clôture de la 35ème journée de Ligue 1, l’OM l’a emporté 3-1 et continue de garder le contact avec le RC Lens. Marseille n’a que deux points de retard et la lutte sera âpre jusqu’au bout. Preuve du travail réalisé par Igor Tudor, lui qui a d’ailleurs été salué par Alexandre Dujeux, son homologue angevin.

L’OM a relancé le suspense dans la course à la deuxième place. Deux jours après la victoire du RC Lens contre le Stade de Reims, Marseille recevait Angers, dernier de Ligue 1 et d’ores et déjà relégué à l’échelon inférieur. L’OM n’avait pas d’autre choix que de prendre les trois points, sous peine de laisser un boulevard aux Sang et Or. Malgré l’ouverture du score du SCO, l’OM a rapidement inversé la tendance pour finalement l’emporter 3-1.

L’OM reste au contact

Une victoire précieuse pour les hommes d’Igor Tudor qui reviennent à deux points du RC Lens. Même si l’OM n’a pas son destin en main, les Lensois savent qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur. Ce week-end, Marseille se déplace à Lille, un match compliqué puisque le LOSC doit garder sa cinquième place. Lens ira à Lorient, une rencontre pas si évidente même si les Bretons ont déjà assuré leur maintien depuis un moment. A Igor Tudor de sortir un nouveau coup de son chapeau, lui qui a déjà épaté Alexandre Dujeux, le coach d’Angers.

OM - Payet : Il annonce son départ en direct ? https://t.co/WtlbjWz3rM pic.twitter.com/5hHbC27NTo — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

«Il fait un travail remarquable»