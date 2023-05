L’OM attend sa star, le verdict est tombé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu samedi dernier sur la pelouse du RC Lens, l’OM reçoit Angers à domicile pour se relancer. Après la victoire des Sang et Or contre le Stade de Reims, Marseille doit absolument l’emporter pour rester au contact. Bonne nouvelle pour l’OM, Alexis Sanchez, sorti sur blessure à Lens, est dans le groupe.

Dimanche soir, l’OM doit absolument l’emporter contre Angers. Après la victoire du RC Lens contre le Stade de Reims, Marseille doit prendre trois points pour rester au contact des Sang et Or, dauphins du PSG. Et cela démarre par un succès à domicile contre Angers, dernier de Ligue 1 et d’ores et déjà relégué en Ligue 2.

Alexis Sanchez présent dans le groupe

Bonne nouvelle pour l’OM, Alexis Sanchez est bel et bien présent dans le groupe. Meilleur buteur du club olympien cette saison, l’attaquant chilien était sorti sur blessure la semaine dernière à Lens, une petite inquiétude est née côté marseillais puisque Sanchez est l’homme à tout faire de cet OM.

«Il vaudrait 60M€», il lâche une punchline sur l’OM https://t.co/DOTznJXon1 pic.twitter.com/R2Yg8GocUl — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

Aligné d’entrée par Tudor ?

En revanche, il n’est pas dit qu’Igor Tudor titularisera son meilleur buteur. Alexis Sanchez est indispensable et l’OM ne doit pas prendre de risque inutile, surtout qu’un gros déplacement à Lille attend Marseille. Réponse ce dimanche !