L’OM envoie un énorme message à Payet

Arnaud De Kanel

Très en jambes lors de ses entrées face à l'AJ Auxerre et au RC Lens, Dimitri Payet a été récompensé dimanche soir par Igor Tudor. Le Croate l'a titularisé pour la première fois depuis plus de deux mois et le Réunionnais lui a bien rendu cette confiance en marquant le deuxième but marseillais. De quoi combler tout le monde à l'OM, à commencer par Jordan Veretout.

Mené à la surprise générale par Angers, l'OM a finalement renversé la situation pour s'imposer et rester au contact du RC Lens. Un succès permis notamment par Dimitri Payet. Très actif durant le premier quart d'heure où il avait buté sur Paul Bernardoni, le meneur de jeu a trouvé la faille à la demi-heure de jeu pour donner l'avantage à son équipe. Un retour en forme qui intervient au meilleur des moments, une délivrance pour le patron du vestiaire. Igor Tudor a salué son « bon match », tandis que Jordan Veretout s'est montré un peu plus bavard et dithyrambique au sujet de son capitaine.

Payet est de retour, l’OM exulte https://t.co/vBfwHrBgbo pic.twitter.com/q3psxJYwKl — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

«Avant d'être notre capitaine, c'est aussi un ami»

« Je suis content pour Payet. Avant d'être notre capitaine, c'est aussi un ami. Ça a été difficile pour lui, il n'a pas toujours joué, mais il a toujours répondu présent et ça faisait deux fois qu'il rentrait très bien et qu'il faisait la différence », a lancé le milieu de terrain de l'OM après la rencontre au micro de Prime Vidéo avant de le féliciter.

«Chapeau à lui»