C’est confirmé, l’OM va recevoir une étonnante candidature

Considéré comme l’un des patrons de l’OM depuis de nombreuses années, Dimitri Payet a connu l’une des saisons les plus compliquées de sa carrière cette année. S’il pourrait être titulaire face à Angers ce dimanche, le meneur de jeu se rapproche d’un départ du club phocéen en fin de saison. Mais ce dernier pourrait rebondir au sein de l’organigramme marseillais…

Et de 3. Face à Lens samedi dernier, Dimitri Payet a réalisé une entrée intéressante, inscrivant au passage son 3ème but de la saison en championnat. S’il n’a pas pu éviter la défaite des siens (2-1), le meneur de jeu marseillais a confirmé qu’il possédait toujours l’envie de performer. Si bien qu’il pourrait connaître une titularisation ce dimanche face à la lanterne rouge Angers.

Dernière danse pour Payet et l’OM face à Angers ?

Mais à en croire les informations du Parisien , cette titularisation pourrait bien correspondre à des adieux de Dimitri Payet envers le public du Vélodrome. Plus indispensable à l’OM cette saison, l’ex-international Français songerait à prendre sa retraite. Et alors qu’il pourrait recevoir plusieurs matchs de suspension suite à son mauvais geste sur Yannick Cahuzac samedi dernier, cette rencontre face à Angers pourrait marquer la fin de l’aventure professionnelle de Dimitri Payet, 19 ans après ses débuts avec le FC Nantes.

Dimitri Payet pourrait intégrer l’organigramme de l’OM