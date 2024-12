Un Parisien fait sensation à l'entraînement de l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, l'OM se déplace sur la pelouse de l'ASSE en Coupe de France. Avant cette rencontre, les joueurs de Roberto De Zerbi étaient à l'entraînement ce vendredi à Marseille. Et voilà qu'un invité particulier tout droit venu de Paris mais aussi bien connu sur la Canebière s'est fait remarquer lors de la séance.

Formé à l'OM, Maxime Lopez a fait ses valises en 2020 pour rejoindre Sassuolo. Mais depuis cet été, le voilà de retour en France. Et le Marseillais a surpris tout le monde en s'installant... à Paris. En effet, le milieu de terrain de 27 ans s'est engagé en Ligue 2 avec le Paris FC. Mais alors qu'il est donc désormais du côté de la capitale, Lopez n'oublie pas Marseille et l'OM pour autant.

Maxime Lopez de retour à l'OM

Joueur du Paris FC, Maxime Lopez était pourtant à l'entraînement de l'OM ce vendredi matin. En effet, le journaliste Adrien Pittore a publié sur X un cliché de l'ancien Olympien sur le bord du terrain à Marseille. Il faut dire qu'en plus de rester proche de son club formateur, Maxime Lopez est également proche de Roberto De Zerbi, son ancien entraîneur à Sassuolo.

Maxime Lopez était de passage ce vendredi matin au centre Robert Louis-Dreyfus pour l'entraînement de L'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain du PFC ne dispose pas d'un bon de sortie mais il garde de très bon rapports avec le Club phocéen et Roberto de Zerbi. #OM #TeamOM pic.twitter.com/DmMQKznRKI — Adrien Pittore (@adrien_pittore) December 20, 2024

« Il aurait kiffé me ramener »

Roberto De Zerbi aurait d'ailleurs bien aimé avoir Maxime Lopez sous ses ordres à l'OM. Le joueur du Paris FC expliquait récemment à ce propos : « On a parlé, il m’a fait comprendre qu’il aurait kiffé me ramener, on ne va pas se mentir, mais il fallait dégraisser. Je le savais et je n’avais pas envie d’attendre le 31 août ».