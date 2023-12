Thauvin a vécu un calvaire après l'OM

Jean de Teyssière

Florian Thauvin a quitté l'OM en 2021 pour rejoindre les Tigres au Mexique. Là-bas, il y restera 2 ans et demi avant de retourner en Europe et signer à l'Udinese. Mais contrairement à André-Pierre Gignac, véritable légende du club mexicain, Florian Thauvin n'a pas réussi à s'y imposer, notamment à cause des fortes chaleurs et des matchs disputés en altitude.

En 38 matchs disputés avec les Tigres, toutes compétitions confondues, Florian Thauvin n'a marqué qu'à huit reprises pour cinq passes décisives. Son aventure avait très mal débutée, puisque son premier match s'est terminé sous les sifflets de ses propres supporters après avoir été expulsé...

«Il y a trois mois minimum où on joue sous 40 degrés»

Invité sur le plateau du Canal Football Club , Florian Thauvin est revenu sur son aventure mexicaine ratée : « Pourquoi je ne me suis pas imposé au Mexique ? Là-bas à Monterrey, il fait très très chaud, c'est compliqué. Il y a trois mois minimum où on joue sous 40 degrés. Après, il y a les matchs en altitude. Là, c'était très difficile. »

«J'ai eu quelques blessures musculaires, ce qui m'était jamais arrivé»