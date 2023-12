Surprise, cette star veut revenir à l'OM

Alexis Brunet

L'OM a un peu de mal cette saison en championnat. Il faut dire que le club phocéen a subi de nombreuses secousses, avec notamment le départ de Marcelino il y a plusieurs semaines. Les partenaires de Chancel Mbemba rencontrent des difficultés surtout dans le secteur offensif. Ainsi, l'OM pourrait être tenté de faire appel à des anciens de la maison pour se relancer. En tout cas, Florian Thauvin n'est pas opposé à cette idée.

Cet été, Dimitri Payet a quitté l'OM. Alors qu'il voulait finir sa carrière à Marseille, le milieu offensif a finalement mis les voiles vers une destination exotique, le Vasco de Gama, pensionnaire du championnat brésilien. L'ancien international français faisait partie des joueurs emblématiques passés par le club phocéen, à l'image de Steve Mandanda ou de Florian Thauvin.

Thauvin est ouvert à un retour à l'OM

En 2021, et après quatre ans à l'OM, Florian Thauvin finissait par quitter le sud de la France, et il prenait la direction des Tigres au Mexique. Aujourd'hui à l'Udinese, le champion du monde a été interrogé par le Canal Football Club ( Canal +) sur un potentiel retour à Marseille. Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'attaquant n'a pas fermé la porte. « Un retour à l'OM ? C'est une question difficile. Je suis un joueur, j'ai un contrat avec l'Udinese. Il y a des joueurs qui jouent à l'OM, il faut les respecter aussi. Avant d'être un joueur de foot, je suis un supporter de l'OM, donc forcément tu as envie d'enfiler le maillot et de les aider. »

Trois buts depuis le début de saison avec l'Udinese

Arrivé cet été à l'Udinese, Florian Thauvin grappille petit à petit du temps de jeu. Le Français a disputé 15 matches toutes compétitions confondues, et il a été décisif à six reprises. L'ancien joueur de l'OM a inscrit trois buts, et il a délivré trois passes décisives. La formation italienne est actuellement 16ème de Serie A.