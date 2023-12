Lâché par l’OM, Payet a pensé à prendre une décision radicale

Arnaud De Kanel

Cantonné à un rôle de remplaçant sous les ordres d'Igor Tudor, Dimitri Payet a reçu le coup de grâce en début d'été lorsque Pablo Longoria lui a indiqué qu'il n'entrait plus dans le projet de l'OM. Avant de s'engager avec Vasco de Gama, le meneur de jeu reconnait qu'il a hésité à prendre sa retraite.

Dimitri Payet a laissé son empreinte à l'OM. Amoureux du club, le Réunionnais a porté le maillot olympien avec passion, échouant malgré tout à remporter un trophée. Mais cet été, Pablo Longoria l'avait poussé vers la sortie en lui faisant comprendre qu'il n'entrait plus dans les plans. Les deux parties s'étaient alors mises d'accord pour mettre un terme à leur aventure. Touché mentalement, Payet avait pensé à tout arrêter comme il l'a confié ce dimanche.

Payet a pensé à la retraite

Une chose était certaine pour Dimitri Payet : il ne voulait pas jouer dans un autre club que l'OM en Ligue 1. « C’était possible de continuer en France ? Non. La seule chose que je ne pouvais pas faire c’était de rester en Ligue 1. Revenir au Vélodrome et jouer contre l’OM, je pense pas que ça aurait été possible émotionnellement pour moi », a-t-il confié pour Téléfoot ce dimanche. Et si sa femme ne l'avait pas convaincu, Dimitri Payet aurait sans doute pris sa retraite.

«J’y ai pensé, j’étais vraiment dans le mal»