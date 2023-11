Un retour à l'OM ? Thauvin fait le buzz

Thibault Morlain

Evoluant aujourd'hui en Serie A, à l'Udinese, Florian Thauvin a connu les plus belles années de sa carrière du côté de l'OM. Une aventure qui s'est toutefois terminée en 2021. Mais Thauvin a-t-il réellement tourné la page olympienne ? Sur les réseaux sociaux, l'international français a lâché un like qui fait énormément parler.

Ce dimanche, l'AS Rome de José Mourinho l'a emporté face à l'Udinese de Florian Thauvin (3-1). Buteur, le Français n'a pu empêcher la défaite de son équipe. « Déçu de la défaite aujourd'hui, mais on lâchera rien. Content pour le but », a d'ailleurs posté Thauvin sur Instagram après le match.

Thauvin enflamme les fans de l'OM

Sous la publication de Florian Thauvin, de nombreux fans ont soutenu l'ancien joueur de l'OM. Et un message fait aujourd'hui réagir. « Y'a du taff dans le 13 Flo », a posté un utilisateur. Un message qui a d'ailleurs été liké par Thauvin. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les fans de l'OM à propos d'un retour à Marseille.

L'OM cherche un ailier

Et si Florian Thauvin revenait à l'OM ? Parti libre en 2021 alors que Pablo Longoria voulait le prolonger, le Français est aujourd'hui à l'Udinese, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2025. Dans le même temps, l'OM souhaiterait recruter un ailier lors du prochain mercato estival. Thauvin pourrait-il faire l'affaire ?