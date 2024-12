PSG : Il débarque à Paris avec l’OM, c’est la douche froide

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après son expérience au FC Séville, Adil Rami faisait son grand retour en France. Ainsi, à l’été 2017, l’international français s’engageait avec l’OM. Débarqué au sein du club phocéen, le défenseur central se faisait notamment une joie d’aller jouer le Classique face au PSG au Parc des Princes. Mais voilà que la déception a gagné Rami.

Joueur de l’OM de 2017 à 2019, Adil Rami aura disputé 75 matchs sous le maillot du club phocéen. Avec Marseille, le champion du monde 2018 a notamment eu la possibilité de jouer le Classique face au PSG. Une rencontre que voulait absolument vivre Rami en signant à l’OM. Mais voilà qu’entre ce qu’il espérait et ce qu’il a vécu, ça a été le grand écart.

« Le Stade Vélodrome, c’est quelque chose »

Invité de l’émission Popcorn sur Twitch, Adil Rami est revenu sur sa carrière et les grosses ambiances. Passé notamment par l’OM, le Milan AC ou encore le FC Séville, il en a connu des stades au fil des années. A ce propos, l’ex-joueur de l’OM a alors fait savoir : « Le Stade Vélodrome, c’est quelque chose. C’est le stade le plus choquant en ambiance que j’ai fait ? Oui, franchement. Devant des gros stades espagnols ? Séville, c’est beau parce qu’il y a un chant. C’est ce qu’il manque en France. Lens, ils ont ça, Saint-Etienne… Le PSG a son chant ? Non, c’est un karaoké ».

« Je m’attendais à un truc de dingue »

« Le stade du PSG, je jure qu’il est trop beau, il est trop stylé. J’étais impatient de vivre le Classique. On a perdu, on s’est fait péter, il n’y a pas de problème, mais je te jure que l’ambiance, je m’attendais à un truc de dingue. J’ai trouvé ça trop propre », a ensuite poursuivi Adil Rami à propos de son expérience au Parc des Princes face au PSG, déçu donc quelque peu de ce qu’il avait vécu dans l’enceinte parisienne.