Plombé par le RC Lens, l’OM se lâche

Alors que l’OM espérait rester sur sa lancée et finir 2ème une seconde fois consécutive, c’est le RC Lens qui aura terminé dauphin du PSG. Battu à Bollaert en fin de saison, les Phocéens ont laissé les Sang et Or prendre leur place. Javier Ribalta a admis être épaté par le travail des Lensois.

L’OM se sera bagarré… avant de lâcher dans le sprint final. 2ème du championnat de France pendant une bonne partie de la saison, le club olympien a laissé son siège de dauphin au RC Lens dans les ultimes instants de ce dernier exercice. Le match à Bollaert, remporté par les Sang et Or, aura été la bascule de cette saison.

L’OM craque face à Lens

Battu 2-1 à Lens, l’OM a laissé sa deuxième place aux Nordistes et ne l’aura jamais revu. Pire, les hommes d’Igor Tudor ont fait une fin de saison catastrophique avec 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Interrogé par l’émission Les Réservistes , Javier Ribalta a préféré tirer son chapeau au RC Lens, auteur d’une saison exceptionnelle.

«C’est une équipe qui travaille avec un esprit incroyable»