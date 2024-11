OM : Rabiot envoie un message inattendu… au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très agacé par la lourde défaite concédée par l'OM vendredi soir face à l'AJ Auxerre au Vélodrome (1-3), Adrien Rabiot n'a pas mâché ses mots après la rencontre. Et le milieu de terrain marseillais est même allé jusqu'à afficher ses ambitions se menacer le PSG dans la course au titre en Ligue 1...

L'OM peut-il vraiment croire au titre cette saison ? La formation de Roberto De Zerbi occupe actuellement le haut du classement et peut donc continuer de se permettre à rêver malgré la lourde défaite concédée vendredi soir à domicile contre l'AJ Auxerre (1-3). D'ailleurs, Adrien Rabiot n'a pas caché ses ambitions XXL pour l'OM au micro de DAZN après la rencontre, et l'ancien titi du PSG lance un avertissement à son club formateur en indiquant que son équipe visait le titre.

« On mérite ces sifflets »

« Le public, c'est normal. Quand on est l'OM, on ne peut pas faire une prestation comme ça à domicile. Autant, quand on fait les choses bien, ils sont derrière nous et ils nous poussent, autant là ils ont poussé tout le match. À la fin ils ne sont pas contents, c'est normal. On se le dit entre nous, le coach le sait aussi, on mérite ces sifflets », a d'abord confié Rabiot sur les sifflets des supporters de l'OM.

« On est là pour jouer le titre »

« Dans le contenu, ce n'est pas assez. On prend trop de buts, des buts bêtes. On a travaillé des choses, on ne les a pas mises en place. C'est un match indigne de l'OM. Il faut faire un travail dans les têtes. On voit une équipe différente quand on joue à domicile et à l'extérieur, ce n'est pas normal. On ne peut pas perdre chez nous contre Auxerre alors qu'on a des objectifs différents. Eux, ils sont là pour jouer le maintien, nous on est là pour jouer le titre, la qualification en Ligue des champions », poursuit le milieu de terrain de l'OM. Le PSG est donc prévenu...