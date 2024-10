OM - PSG : «J'ai gâché le spectacle», il dit tout !

Axel Cornic

Le Classico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain a rapidement connu un changement majeur, puisque Amine Harit a écopé d’un carton rouge après seulement une vingtaine de minutes. Cela n’a pas aidé les hommes de Roberto De Zerbi, qui ont enregistré une nouvelle défaite face au grand rival parisien (0-3).

Tout le monde attendait avec impatience ce Classico. Pour la première fois depuis très longtemps, l’OM semblait enfin pouvoir accrocher le PSG et ainsi tenter quelque chose en Ligue 1, qui plus est dans une saison sans aucun compétition européenne. Mais il n’en a été rien, puisqu’on a assisté à une nouvelle victoire parisienne et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y avait pas vraiment photo entre les deux équipes.

OM : Gros échec révélé pour De Zerbi ! https://t.co/hhS5N6AbZR pic.twitter.com/EFGOxHSq94 — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

« Il m'a dit : "Je ne regrette rien, mais je sais très bien que j'ai gâché le spectacle" »

Certains continuent toutefois d’alimenter la polémique, en pointant du doigt le carton rouge infligé à Amine Harit par l’arbitre François Letexier, qui aurait fait basculer la rencontre. Mais le principal intéressé ne semblait pas vraiment avoir d’autre options, la faute du milieu de l’OM étant plus qu’évidente. « Il m'a expliqué qu'il est bien conscient de tout ce qu'il s'est passé. Il maintient et assume sa décision. Il m'a dit : "Je ne regrette rien, mais je sais très bien que j'ai gâché le spectacle" » a confié Florent Gautreau, au micro de RMC Sport.

« S'il n'avait pas mis le rouge, ça lui aurait été dit »

« Je lui demande s'il n'y avait pas le moyen de mettre qu'un jaune puisque Harit ne veut pas faire ce geste là ? Il me dit que peu importe si c'est intentionnel ou non, pour lui c'est l'intégrité physique des joueurs, c'est le règlement » a poursuivi Gautreau, dans l’After Foot de ce lundi soir. « Je lui ai demandé est-ce dans un autre match j'aurais pu mettre un jaune ? Il me dit que oui, techniquement il ferait une erreur, mais c'est possible aussi parce qu'il y a de l'interprétation. S'il n'avait pas mis le rouge, dans le débrief du match avec le contrôleur, ça lui aurait été dit ».